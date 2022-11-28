Ликвидированные захватчики принадлежали к рядам 9-й и 8-й рот. Подразделение не уточнили.

Егеря десантно-штурмовых войск ВСУ разгромили российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ДШВ, удачную атаку провели подразделения 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ. Бойцы не только задвухсотили нескольких оккупантов, но и заняли одну из боевых позиций.

Украинский воин за кадром уточнил, что ликвидированные захватчики принадлежали к рядам 9-й и 8-й рот. Подразделение не уточнили.

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"Вот, отработали. Три тела. 9-я и 8-я рота совместно. Так вам и надо...Оказывается, их здесь четыре – вон еще один", – прокомментировал он.

Что происходит под Бахмутом

Бахмут - одна из самых "горячих" точек на фронте. По данным британской разведки, русские мобилизованные солдаты понесли наибольшие потери под двумя городами — Бахмутом и Сватово.

Как сообщил один из воинов ВСУ, рашистов в районе населенного пункта очень много. Они совершают лобовые атаки и устилают землю мертвыми телами. Ситуация уже начинает напоминать Вторую мировую, когда советские генералы-мясники брали позиции нацистов за счет массовой живой силы.

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