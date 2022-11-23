По его словам, иногда оккупанты прикрываются трупами.

Земля под Бахмутом полностью покрыла телами оккупантов. Некоторые захватчики имитируют, что погибли, несколько часов прячась за трупами.

Как сообщил воин 93-й омбр с никнеймом "твой друг Стус", Россия стянула много личного состава на это направление, но результативности на поле боя ей это не добавляет.

"День почти непрерывных боев. Ах*й с того, сколько р*сня нагнала сюда людей, нарастает все больше. Пленные зэки называют цифру в 2к людей на весь участок. Уже начинаешь в это верить. Сейчас все становится похожим на хроники со Второй мировой, п*дарами покрыта вся земля", - рассказал воин.

Видео дня

По его словам, оккупанты идут в бой группами по 10 человек. Возвращаются только четверо. Сразу в бой идет другая группа, ситуация повторяется.

"В таком формате происходит день. Иногда они переползают своих мертвых дружков и начинают рыть почти под ними, чтобы выжить. Бывает, ложатся возле мертвых и лежат часами", - добавил воин.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказывал, что возле Бахмута все завалено трупами врага. Согласно его прогнозу, зимняя кампания в регионе будет горячей.

После этого полковник Свитан рассказал, что оккупанты понесут большие потери на Донбассе:

"Россияне закрепиться не могут, поскольку арта уже пристрелялась. Моряков из Владивостока в первые дни там как минимум переполовинили. Для них сейчас - это точка приложения силы, хотя сама по себе Павловка значения не имеет. Если они зацепились, для нас это очень хороший плацдарм для уничтожения российских войск".

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