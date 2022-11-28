Роспропаганда отмечает, что последнюю песню десантник-музыкант посвятил жене.

Украинские воины ликвидировали 28-летнего оккупанта из Волгоградской области РФ Михаила Садчикова. В некрологе двухсотого десантника "второй армии мира" называют еще и музыкантом, который выступал под псевдонимом "Миша Дымный".

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, Садчиков служил в 56 десантно-штурмовой бригаде, которую командование РФ перебросило в Крым.

Оккупант ликвидирован 29 октября, но идентифицировать его удалось только по ДНК. Похороны захватчика состоялись вчера.

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В некрологе отмечается, что последнюю песню оккупант-музыкант посвятил жене Марии. "Последнюю песню посвятил жене, но придется петь ее Кобзону", - отметил эксперт.

Потери РФ в Украине: как ВСУ уничтожают оккупантов

На фоне наступления защитников Украины российские военные понимают, что ВСУ могут форсировать Днепр и перейти к контрнаступлению в восточной части Херсонской области. Поэтому они усиленно готовятся к обороне ведь боятся смерти.

Ну а пока рашисты паникуют, ВСУ уверенно их уничтожают. В Генштабе рассказали, что вчера защитники Украины разгромили десятки единиц техники РФ и ранили более 110 оккупантов. Кроме этого, в Украине ликвидировали соучредителя фейкового "МГБ ДНР". Россиянам не хватает "пушечного мяса", ходят слухи о полной мобилизации.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отправили в ад еще около 590 оккупантов. Потери РФ продолжают расти. Общие потери - около 87900 человек.

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