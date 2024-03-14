По словам бойцов, гуманитарный коридор откроют в 21:00.

Легион "Свобода России" призвал мирных жителей Курской и Белгородской областей с 21:00 до 07:00 выехать за пределы регионов, чтобы не попасть под массированную атаку по российским войскам.

"В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, мы призываем к срочной эвакуации жителей следующих населенных пунктов в приграничных районах. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей!" - говорится в заявлении легиона в Telegram.

Бойцы заявляют, что войска РФ прячутся между гражданскими, поэтому они открывают для людей гуманитарный коридор с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта. "После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанных на карте на фото населенных пунктах", - добавили они.

Видео дня

Рейд на территорию России: что известно

Напомним, в Курской и Белгородской областях неспокойно с 12 марта, когда бойцы "Свободы России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" пересекли границу. Они заявляют, что хотят освободить страну от диктатуры.

В сети публиковали фото и видео уничтоженной техники, также сообщалось о боях с российскими военнослужащими. В Белгородской области вечером заявили, что чужих войск на территории региона нет, однако в "Свободе России" опровергали это.

Этим утром было опубликовано новое обращение, в котором мирных жителей двух областей призвали немедленно выехать, чтобы не пострадать во время военных действий.

Вас также могут заинтересовать новости: