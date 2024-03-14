Легион "Свобода России" еще не готов к походу на Москву, однако это стратегическая задача для бойцов.
Как рассказал доброволец легиона Алексей Барановский в интервью 24 Каналу, ради этого это движение и основали. "Просто надо понимать, что в настоящее время мы не готовы еще идти на Москву. Однако когда ситуация будет этому способствовать, а также когда у нас вырастет количество бойцов до соответствующего уровня - мы обязательно к этой задаче приступим. Вряд ли это вопрос месяцев. Однако это "задача максимум" с самого начала, ее никто не отменял", - говорит он.
По словам Барановского, количество желающих вступить в ряды "Свободы России" растет, особенно во время рейдов бойцов на территорию России. Заявители проходят тщательные проверки, поскольку уже фиксировали случаи заявок от агентов российских спецслужб.
Рейды Легиона "Свобода России": последние новости
Как известно, этот легион сформировали весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В него вошли бывшие военнослужащие российских Вооруженных сил, а также россияне и беларусы, которые перешли на сторону Украины.
12 марта бойцы "Свободы России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" заявили, что пересекли границу и зашли на территорию России. Они сообщали о боях с силами РФ в Курской и Белгородской областях.
Сегодня военные призвали местных жителей срочно эвакуироваться из этих двух регионов. "Операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться", - говорится в заявлении.