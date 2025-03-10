Лариса Козовая

В Курской области сейчас находится около 10 тысяч северных корейцев и до 70 тысяч россиян.

Пока рано говорить, что спецоперация ВСУ на Курщине сворачивается. По словам председателя совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, истинное ее назначение неизвестно, а россияне свои действия сопровождают массированной информационной кампанией. Как заявил Тимочко в эфире Новини.LIVE, вероятно, на эту "кампанию" должен был наложиться выход противника из газовой трубы в Судже, чтобы "подтвердить победу" врага.

Военный добавил, что боевые действия в Курской области РФ подразделениями ВСУ осуществляются в мобильном формате, четких линий боевых столкновений там почти нет. Однако есть территории, которые время от времени переходят от ВСУ к россиянам, и наоборот.

"Курщина достаточно тайная, ограниченная информационно зона и это правильно, потому что мы находимся на территории противника, проводим военную операцию на территории противника и, конечно, дополнительных средств, рычагов, инфовоздействия не стоит им давать. Но есть и вторая сторона медали - действительно и противник, и мы пытаемся уничтожать друг другу логистические пути", - сказал Тимочко.

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По его словам, понятно, что противник накопил военный потенциал на этом направлении. В частности, на Курщине сейчас находится около 60-70 тысяч россиян и около 10 тысяч северных корейцев.

"При этом северные корейцы сейчас там, как правило, по разным родам войск. То есть, там есть и механизированные (подразделения - УНИАН), и инженеры, связисты... То есть, мы можем говорить, что там действуют, если не полнокровные механизированные бригады, то полки - так точно. Это означает, что действительно противник там пытается подойти к ситуации очень серьезно, но все свои военные операции он пытается проводить информационным нагнетанием", - уверяет военный.

По его словам, именно поэтому появляется противоречивая информация, например, о прорывах противника, о том, что он зашел в тыл ВСУ и тому подобное. Соответствующим подтверждение этой информации должен был произойти выход россиян из газовой трубы в Судже. Как считает Тимочко, тогда бы все "наложилось четким пакетом" - якобы, россияне победили. Он уверен, это была более информационная кампания.

"Но надо понимать, что ВСУ находятся там, держат плацдарм в несколько сотен квадратных километров..., конечно нашим военным там очень трудно", - добавил Тимочко.

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По его словам, сейчас также нельзя говорить, что Курская операция уже выдохлась, или выполнила свои планы.

"Во-первых, мы не знаем замыслов Курской операции. То что озвучено, это оттеснение армии РФ от наших границ, получение опыта военных операций на территории противника, перенос войны на территорию противника со всеми ее последствиями - разрушениями, гибелью противника, уничтожением их логистики, увеличением зоны поражения территории РФ, подрыва имиджа и т.д.", - объяснил председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Он отмечает, что на самом деле Украина статуса этих земель не определила, заявлено лишь то, что это - территории, где мы ведем боевые действия с российской армией. По словам Тимочко, когда действительно война закончится, как таковая, будут озвучены в публичном пространстве замыслы Курской операции, ее ход, ход событий и итоги, вот тогда можно будет говорить о ее результативности или провале.

"На данном этапе Курская операция выполняет ряд задач, и говорить, что она свернута или сворачивается, это очень поспешные выводы", - подчеркнул военный.

Курская операция - последние новости

Напомним, 8 марта Reuters сообщил, что тысячи украинских военных в Курской области почти окружены россиянами, что стало серьезным ударом по планам Украины использовать свое присутствие там как рычаг давления на Кремль на переговорах. Опасная ситуация для Украины сложилась после того, как США приостановили обмен разведданными с Киевом. Эта ситуация повышает вероятность того, что ВСУ могут быть вынуждены отступить в Украину или рискуют быть захваченными или убитыми.

На следующий день сообщалось, что Россия использовала газопровод, чтобы нанести неожиданный удар по украинским войскам на Курщине. В частности, в воскресенье российские силы начали штурм города Суджа после того, как спецназ проник на позиции украинских подразделений через газопровод, используя этот маневр в рамках масштабного наступления.

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