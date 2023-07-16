Здесь минные поля значительно усложняют операции Вооруженных сил Украины.

Украинские военные медленно отвоевывают наши территории, захваченные оккупантами. Но они сталкиваются с серьезными препятствиями в виде минных полей, оставленных российской армией.

Журналисты Sky News побывали в освобожденном ВСУ Сторожевом на границе Донецкой и Запорожской областей.

Тот факт, что прогресс на фронте теперь измеряется в метрах, разочарует многих на Западе, отмечается в материале. Хотя эксперты говорят, что с 4 июня 2023 года Украина отвоевала 253 квадратных километра.

В селе Сторожевое нельзя не заметить признаки войны. Главная улица уничтожена, а в траве солдаты пехотного подразделения учатся стрелять из гранатометов.

Неподалеку журналисты увидели поляну, превращенную в гараж для "скорых". Также неподалеку бригада замасленных механиков возилась с несколькими машинами, подорвавшимися на российских минах.

"Ребята работают 24/7. Когда что-то происходит, мы можем исправить это в любое время", - сказал военный Алексей.

"Этот гараж под открытым небом отражает новые военные реалии, когда украинцы пытаются прорваться к вражеским позициям. Российские оккупанты установили самые большие в мире минные поля", - пишет Sky News.

Боец Алексей рассказал журналистам, что российские оккупанты даже подрываются сами. Но эти минные поля значительно усложняют операции Вооруженных сил Украины.

По всему населенному пункту видны обломки. Но все же здесь жизнь продолжается. Журналисты увидели, как мужчина ловил рыбу сетью с моста, когда над ним грохотали артиллерийские залпы.

Затем журналисты услышали звуки голосов за обшарпанными воротами и спросили, есть ли там кто-нибудь. Появились два соседа и представились. Младшую из двоих звали Надежда.

"Каково было, когда шли бои за село?" — спросили ее. "Ну, постоянные обстрелы, постоянные осколки, стекла и доски летали, и кирпич. Даже асфальт с улицы летал и падал в огороде. Много всего было", - говорит она.

На вопрос, почему они остались среди всего этого, Алла, которая пряталась в подвале вместе с мужем, ответила: "Это потому, что мы здесь родились. Мы остались дома. Мы дома".

Они рассказали, что восемь семей пережили самые ожесточенные бои. Возможно, говорят они, их обстрелянное село никогда не будет прежним.

Как ВСУ освободили Сторожевое

Село находилось под российской оккупацией с марта 2022, а 12 июня украинские военные сообщили об освобождении населенного пункта Сторожевое.

"В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", – рассказали морпехи 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Деоккупацию населенного пункта подтвердили также в Министерстве обороны Украины.

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