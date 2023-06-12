В Минобороны отмечают, что "продолжение следует".

Украинские защитники продолжают продвигаться в Донецкой области. Одесские морпехи объявили, что в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области. Населенный пункт находился под оккупацией с марта 2022 года, отмечают в 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

"В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", – говорится в сообщении морпехов.

Деоккупацию населенного пункта подтвердили также в Министерстве обороны Украины. Заместитель министра Анна Маляр поблагодарила морпехов и подчеркнула, что вся украинская земля будет освобождена.

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует", - написала она.

Деоккупация Донбасса - что сообщалось

11 июня стало официально известно об освобождении нескольких населенных пунктов Донецкой области. В Минобороны Украины подтвердили деоккупацию Благодатного и Макаровки в Донецкой области. Некоторые подробности освобождения Благодатного от российских захватчиков уже раскрыли военные.

Президент Украины Владимир Зеленский после хороших новостей с фронта в видеообращении поблагодарил военных из оперативно-стратегических группировок войск "Хортица" и "Таврия".

Также сообщалось об освобождении села Нескучное в Донецкой области. О деоккупации объявили в 7-ом отдельном батальоне УДА "Арей". Командир батальона с позывным "Македонец" рассказал первые подробности освобождения Нескучного.

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