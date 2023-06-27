Грабский подчеркнул, что такие успехи украинских защитников вдохновляют нас и деморализуют противника.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что освобождение позиций под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года, является тактическим и моральным успехом для украинских войск. Это также является залогом успешных наступательных действий в будущем, ведь таким образом расшатывается оборона врага.

Как отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ, российские оккупационные войска создали серьезно подготовленные укрепления на этом направлении. Из-за этого развитие боевых действий является сложным.

"С одной стороны, это очень важный тактический успех. Мы освободили свою территорию, но, с другой стороны, мы осознаем весь комплекс тех задач, которые нам придется решать по освобождению именно территории Донбасса, учитывая очень серьезную ситуацию именно с инженерной подготовкой этой местности. Ну и такие действия, безусловно, вдохновляют нас и деморализуют противника. Но опять же, подчеркну, пока что это тактический успех и, скажем так, ожидать, что мы будем дальше прорываться на том направлении, пока преждевременно. Но такие действия показывают, насколько эффективно мы готовы проводить наступательные операции по освобождению наших территорий", – объяснил Грабский.

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По его словам, действия украинских военных являются последовательными и необратимыми, однако российские захватчики не жалеют сил и средств для подготовки местности: враг строит инженерные заграждения и минирует территории.

"Это серьезно замедляет продвижение наших войск. Нужно это понимать, потому что мы действуем под постоянным огнем противника. Мы выгрызаем буквально метр за метром эту территорию. И это дает основание президенту гордиться нашими подразделениями, которые в тяжелых условиях уничтожают противника и двигаются вперед. Пока речь идет о тактических успехах. Но эти тактические успехи являются ключом к нашим успешным наступательным действиям в будущем. Потому что, занимая все более и более важные позиции, мы раскалываем, расшатываем оборону противника, создаем условия для дальнейших прорывов", – заметил эксперт.

В то же время Грабский подчеркнул, что оккупационные войска вынуждены растягивать свои резервы по разным участкам фронта. И это очень важно для продвижения украинских войск.

"При глубоком прорыве, если он удастся, противнику просто нечем будет закрывать эти бреши в обороне, они вынуждены будут или бросать позиции, или они будут уничтожены", – добавил эксперт.

Успехи украинских войск на передовой

Утром 27 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ успешно наступают на нескольких направлениях – Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском. Отмечается, что на отдельных участках фронта наши воины сдерживают продвижение противника.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в течение "летней кампании" ВСУ отвоевали больше территорий, чем российские оккупанты заняли во время наступления зимой. По его словам, таким образом наше войско фактически унизило РФ.

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