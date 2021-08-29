Это Андрей Выскребец из 74-го разведбатальона.

Стало известно имя бойца, который погиб 27 августа в результате обстрелов на Донбассе. Это Андрей Выскребец из 74-го разведбатальона.

Об этом сообщает Запорожский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки в Facebook.

"К сожалению на Востоке снова потери. И снова в 74 ОРб. Вчера, 27.08.2021 г. в Донецкой области при выполнении боевого задания от пули снайпера погиб наш земляк, Выскребец Андрей Викторович", - говорится в сообщении.

Андрей защищал Украину с 2015 года – сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт - 74 ОРб.

У него осталась жена и двое детей.

Ранее в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявили, что Россия пытается сорвать переговоры Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, обостряя ситуацию на Донбассе.

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Автор: Екатерина Гирнык