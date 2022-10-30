Жданов отметил, что Путину выгодно, чтобы, например, США вступили в войну, ведь тогда он добъется своего - возможности запрашивать переговоры с Байденом.

Военного эксперта Олега Жданова спросили, не кажется ли ему, что эта война закончится только тогда, когда мировое сообщество подключит свои вооруженные силы.

Во время эфира на своем YouTube-канале он выразил уверенность, что никто не пойдет на такой шаг.

"Нет, не подключит. Сразу вам скажу. Если, не дай Бог, подключатся другие страны, это будет мировая война", - говорит эксперт.

Жданов напомнил, что Иран поставляет России беспилотники, а Беларусь фактически является участником войны. Но она пока что носит региональный характер. А если вступит в бой НАТО, это будет мировая война.

"И тогда будет совсем другой уровень войны, поэтому нельзя, чтобы вступали особенно страны Запада, особенно те страны, которые являются членами НАТО. Они нам поставляют оружие, они нам оказывают военно-техническую помощь, они нам оказывают экономическую финансовую помощь. Но, к сожалению, воевать мы будем сами", - говорит военный эксперт.

Все это для того, чтобы не поднимать уровень войны, для того, чтобы не дать возможность Путину вести переговорный процесс. Ведь он хочет перегоров с Байденом.

"Если они вступают в войну, значит, они уже вынуждены будут с ним садиться за один стол переговоров. Тогда кто победил? Путин добился того, чего хотел. Ведь победа - это достижение целей войны. А это одна из целей этой войны - чтобы вернуть Россию на геополитическую арену и чтобы Путин диктовал всему миру свои условия и влиял на все процессы в мире... Допустить этого нельзя. Поэтому, к сожалению, воевать мы будем сами", - подытожил Жданов.

Переговоры с Россией 2022

РФ заявляет о желании провести переговоры с Украиной, правда, на своих условиях. Также страна-агрессор хочет заморозить войну.

Зеленский заявлял, что если Россия попытается аннексировать временно захваченные регионы, то переговоры будут для нее закрыты.

23-27 сентября россияне провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. 30 сентября Путин объявил об аннексии этих территорий. В том же заявлении он предложил Киеву переговоры.

В ответ Зеленский заявил, что Украина будет вести диалог с другим президентом России, только не с Путиным.

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