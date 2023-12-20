Президент Владимир Зеленский уже встречался с руководителями американских военных подрядчиков во время визита в Вашингтон на прошлой неделе, чтобы обсудить вопрос локализации производства.

Часть высокопоставленных американских военных предлагают Украине изменить свою стратегию в 2024-м году на "удерживай и производи", то есть сосредоточиться на удержании имеющейся территории и создать возможности для производства собственного оружия.

Поскольку украинское наступление сейчас застопорилось, а шансы на продвижение по суше невелики, цель состоит в том, чтобы создать угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы в конце следующего года или в 2025 году появилась возможность для полноценных переговоров с Россией, пишет The New York Times.

Идея использования, в том числе, различных видов дронов, указывает путь в борьбе Украины с Россией, которую продвигает Белый дом и поддерживает украинское руководство. Идея состоит в том, чтобы дополнить вооружение, предоставленное западными партнерами, вооружениями отечественного производства, включая инновационные системы, такие как флот морских беспилотников.

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В обозримом будущем Украине придется в значительной степени полагаться на военную помощь в однобокой войне против России, врага с гораздо большим промышленным потенциалом и количеством населения. Большая часть этой помощи сейчас находится под вопросом, поскольку Конгресс США отложил голосование по вопросу военной помощи, отмечает издание:

Столкнувшись с такими препятствиями, администрация Байдена продвигает создание совместных предприятий между американскими и украинскими производителями оружия. Президент Украины Владимир Зеленский, который рекламирует Украину как "центр" производства оружия и боевых испытаний, встретился с руководителями американских военных подрядчиков во время визита в Вашингтон на прошлой неделе"

Инновационное оружие

По словам Сергея Грабского, военного аналитика, бывшего полковника, отечественные производители оружия обеспечили около 20 процентов потребностей украинской армии с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

Украина производит бронетехнику и танки, самоходные гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты с лазерным наведением. Однако ее наибольший потенциал виден в боевых испытаниях инновационных систем, которые могут превзойти старую военную технику, говорят военные эксперты.

"Взрывные морские дроны, новый класс военно-морского оружия, впервые были применены в боевых действиях при защите от нападения России на Украину. В Киеве реализуются две производственные программы: одна находится в ведении военной разведки, а другая – внутренней разведки", - говорится в публикации.

За год с момента выхода в Черное море дроны повредили и потопили десятки российских кораблей и, наряду с ракетами, предоставленными Западом, сыграли роль в том, что Россия была вынуждена вывести суда из Севастопольской гавани.

"Ни у кого нет такого опыта использования морских дронов, как у нас, - сказал в комментарии NYT пилот дрона с позывным "Тринадцатый", пришедший на собеседование в лыжной маске из соображений безопасности. - Нет ни инструкторов, ни учебников. Сейчас мы пишем эти книги".

Война в Украине: помощь США

Новый пакет военной и финансовой помощи Украине не будет принят до конца 2023 года, поскольку переговоры придется продолжить в январе, после каникул. Это произошло из-за того, что демократы и республиканцы не смогли договориться по внутриполитическим вопросам, прежде всего - вопросе обеспечения границ, через которые в Штаты перебираются тысячи мигрантов. Как пишет Financial Times, решение перенести дополнительные переговоры на следующий месяц означает, что переговоры могут совпасть со сроками, установленными Конгрессом 19 января и 2 февраля, чтобы избежать закрытия различных правительственных учреждений.

Данное сообщение вынудило Белый дом объявить, что следующий пакет военной помощи, который США предоставят Украине 30 декабря, станет последним, - до тех пор, пока Конгресс США не одобрит новую программу.