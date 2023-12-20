Украина усиливает полевые фортификационные укрепления вдоль линии фронта.

Силы обороны Украины переходят к более оборонительной позиции вдоль почти всей линии фронта, но значительный прорыв российских оккупационных войск маловероятен.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. Как отмечает разведка, в последние недели Украина сосредоточила усилия на усилении полевых фортификационных укреплений, поскольку ВСУ разворачиваются к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.

В частности, это происходит с конца ноября после призывов президента Украины Владимира Зеленского относительно более быстрого укрепления защиты в ключевых районах.

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По данным разведки, в одной части проекта по состоянию на середину декабря Украина работает над усилением обороны вдоль границы с Беларусью с помощью "зубов дракона", колючей проволоки и противотанковых рвов.

При этом, РФ продолжает локальные наступательные операции в нескольких районах, но во время отдельных индивидуальных атак численность состава сил россиян редко превышает размер взвода.

"Крупный российский прорыв маловероятен, и в целом фронт характеризуется застоем", - отмечает разведка.

Война в Украине: новости

12 декабря министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на восточном направлении. Умеров отметил, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войска, во время поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии соприкосновения.

Недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что на фоне неудачного летнего контрнаступления и проблем с поставками западного оружия Украина вынуждена перейти к обороне, чтобы остановить дальнейшее продвижение российского агрессора. Если все сложится хорошо, Украина сможет снова наступать только весной 2025 года.

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