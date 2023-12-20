Переговорщики от обеих партий в Конгрессе уже несколько недель спорят по поводу требований республиканцев ужесточить безопасность границ США, прежде чем рассмотреть запрос Белого дома на увеличение финансирования Украины.
Но после того, как переговоры зашли в тупик, лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл в совместном заявлении подтверили, что новый пакет военной и финансовой помощи Украине не будет принят до конца 2023 года, поскольку переговоры придется продолжить в январе, после каникул.
По словам законодателей, двухпартийные переговоры по безопасности южной границы США приносят "обнадеживающие успехи". Они отметили, что несмотря на "сложные проблемы", в Сенате будут искать способ решить вопрос границы, а также помощи Украине, Израилю и Тайваню.
"Сенат не оставит эти вызовы национальной безопасности без ответа. Пока переговорщики решают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату принять быстрые меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале нового года", — заявили сенаторы.
Шумер и Макконнелл подчеркнули, что оставшееся время 2023 года переговорщики и Белый дом будут продолжать работать над соглашением.
Как пишет Financial Times, решение перенести дополнительные переговоры на следующий месяц означает, что переговоры могут совпасть со сроками, установленными Конгрессом 19 января и 2 февраля, чтобы избежать закрытия различных правительственных учреждений.
Помощь США Украине - что известно
Республиканцы в Конгрессе США заблокировали законопроект о внешней помощи союзникам на общую сумму около 110 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард должна была бы получить Украина в качестве вооружения.
На этом фоне в Белом доме заявили, что следующий пакет военной помощи, который США предоставят Украине 30 декабря, станет последним, по крайней мере, до тех пор, пока Конгресс США не одобрит новую программу помощи.