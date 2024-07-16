Противники не могут добиться своих стратегических целей на Харьковском направлении, утверждает командир батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес".

Полномасштабная война в Украине продолжается, и Силы обороны имеют достижения на Харьковском направлении.

Об этом сообщил Юрий Федоренко - командир батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в эфире "Киев24".

"Более подробно об этом скажет Генштаб, поскольку некоторые позиции являются переходными. Но положительная динамика по деоккупации есть, большинство позиций, с которых удалось выбить врага, - остаются за нами. Противник не собирается выходить из Харьковской области, привлекает все имеющееся. Несмотря на это, Силы обороны имеют конкретные результаты как по удержанию позиций, так и дополнительно внедряем наступательные действия для выбивания противника с нашей земли", - отметил Федоренко.

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Также военный рассказал, хватает ли врагу резервов на этом направлении, чтобы компенсировать свои потери в живой силе. "К сожалению, да, хватает. К сожалению, противник может держать высокоинтенсивный темп боевых действий. Есть ли у противника возможности собрать группировку, чтобы попытаться пересечь линию госграницы в Харьковской или Сумской области? К сожалению, есть. Противник постоянно проводит разведывательные действия, нащупывает, в каком состоянии находится линия госграницы, ища слабые места. Это ведется с одной целью - в перспективе попытаться пересечь линию госграницы", - добавил Федоренко.

Военный также рассказал о стратегических целях врага на Харьковском направлении, добавив, что сейчас оккупанты не могут их достичь. "Сможет ли противник реализовать намерения, которые он ставил перед собой в Харьковской области? А это закрепление на плацдарме в Волчанске, выход в тыл группировке, которая выполняет задачи на Купянском отрезке. И, соответственно, максимальное приближение к административным границам города Харькова, чтобы в дальнейшем взять его под максимальный контроль, в частности, за счет ствольной артиллерии. Удастся ли это противнику? В текущий момент точно нет", - сказал Федоренко.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

По информации аналитиков из Института изучения войны, Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области. В то же время российские оккупанты имеют успехи вблизи другого населенного пункта.

Между тем The New York Times сообщает, что на востоке оккупанты приближаются к ключевой дороге снабжения. Это, по словам журналистов, может угрожать еще большей изоляцией Часового Яра.

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