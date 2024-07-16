Также армия РФ недавно продвинулась на северо-запад от Авдеевки на фоне боевых действий,

Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области. Впрочем, оккупанты имеют успехи вблизи другого населенного пункта.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), оккупанты продолжают штурмы на соседнем Покровском направлении.

"Как российские, так и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении, поскольку 15 июля боевые действия продолжались", - отметили аналитики. Видео дня

Геолокационные кадры от 14 июля свидетельствуют, что ВСУ недавно отбили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (к югу от Торецка) и подтверждают некоторые сообщения о наступлении ВС РФ в пределах Торецка.

Дополнительные кадры от 15 июля показывают, что российские войска недавно немного продвинулись в восточном районе Северного (к востоку от Торецка). Также оккупанты продолжали наступление в районе Железного (к юго-востоку от Торецка).

В то же время армия РФ недавно продвинулась на северо-запад от Авдеевки на фоне боевых действий, продолжающихся на Покровском направлении, в частности в пределах центральной части Евгеновки.

Также оккупанты атаковали в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Лозоватского и Яснобродовки. Там действуют подразделения 1-й российской мотострелковой бригады (1-й АК "ДНР").

Война в Украине: это стоит знать

С начала суток, 15 июля, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 110 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении. Кроме того, противник активен на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях.

Между тем соучредитель и аналитик проекта DeepStateUA Роман Погорелый, комментируя захват Урожайного Донецкой области, заявил, что россиянам удалось оккупировать поселок из-за большой концентрации сил в районе Времовского выступа.

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