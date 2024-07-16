Наступление России является тревожным событием для Киева, поскольку его войска борются против атак вдоль всей линии фронта.

Украина пытается сдерживать продвижение России по всему фронту. Похоже, российские войска захватили село Урожайное, которое вернула Украина прошлым летом. На востоке оккупанты приближаются к ключевой дороге снабжения.

Как пишет The New York Times, на выходных оккупанты захватили Урожайное. Наступление России является тревожным событием для Киева, поскольку его войска борются против атак вдоль всей линии фронта.

На востоке россияне также продвигаются. Они вышли на окраины Часового Яра, опорного пункта в регионе, и приближаются к ключевому украинскому маршруту поставок.

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Украина надеется, что оружие и боеприпасы, недавно поставленные западными союзниками, помогут ей сдержать российские силы. Это уже произошло на северо-востоке, где усиленной украинской обороне удалось остановить российское наступление, которое угрожало Харькову. На прошлой неделе официальные лица США заявили, что Россия вряд ли достигнет значительных территориальных достижений в ближайшие месяцы.

Президент Владимир Зеленский заявил в понедельник, что он хочет провести второй международный мирный саммит позже в этом году и что российские официальные лица должны принять участие. Москву не пригласили на предыдущий саммит, который проходил в Швейцарии в прошлом месяце.

Россия, похоже, вернула себе Урожайное

Министерство обороны России заявило в воскресенье, что его военные захватили Урожайное, небольшое село на юго-востоке Украины. Украинские военные не дали никаких комментариев, но карты поля боя, составленные аналитиками на основе видеосъемки боевых действий, также показали Урожайное под контролем России, в частности на карте DeepState.

В воскресенье проект заявил, что российские войска "оккупировали Урожайное", описывая потерю как "прорыв обороны". Паси Паройнен из Black Bird Group, финской организации, которая анализирует изображения с украинского поля боя, также подтвердил потерю.

Урожайное было одним из немногих южных сел, которые Украина освободила прошлым летом, достигнув редких успехов в контрнаступлении. Но эти достижения теперь медленно нивелируются. В мае Россия отвоевала большую часть Роботино, села к западу от Урожайного, которое было отвоевано украинскими войсками в августе прошлого года.

"Конечно, обидно видеть, что все достижения прошлого лета медленно возвращаются под контроль России. Пока Россия держит инициативу, этот медленный откат будет продолжаться", - сказал Паройнен.

Киев удерживал Урожайное почти год после его освобождения, несмотря на интенсивную российскую кампанию бомбардировок в последние месяцы, которая включала планирующие бомбы, тяжелую артиллерию и мощные ракеты. Украина давно утверждает, что защита небольших мест, которые имеют незначительную стратегическую ценность, стоит жертв и оружия, атакующие россияне платят еще более высокую цену.

Еще два дня назад карты поля боя показывали, что большая часть Урожайного оставалась под контролем Украины. То, что оно упало под руки российских войск за такой короткий промежуток времени, свидетельствует о том, что киевские войска могли внезапно отступить от села, которое сейчас лежит в руинах.

Натиск России на востоке

Генеральный штаб украинской армии заявил в воскресенье, что "самая горячая ситуация" вдоль линии фронта была вблизи Покровска - восточного города, который превратился в военный гарнизон. Он расположен на ключевой дороге, соединяющей несколько городов в регионе, которые контролируются Украиной.

С тех пор как в этом году Россия захватила Авдеевку, ее войска медленно продвигаются к важной дороге T0504. Сейчас они менее чем в 7 км к югу от дороги, что в пределах радиуса действия российской артиллерии и беспилотников.

Если бы российские войска вышли на дорогу, украинские военные операции на востоке Донецкой области были бы серьезно затруднены. В частности, перерезание дороги еще больше изолировало бы город Часов Яр - одну из главных целей Москвы.

Недавно украинские войска отступили с восточного края Часового Яра. Российские войска недавно также ворвались в соседние населенные пункты Торецк и Нью-Йорк, усиливая давление на украинские линии снабжения.

Украина остановила наступление России на северо-востоке

Для Украины ситуация не такая уж и безрадостная. Теперь ее войскам удалось остановить российские нападения вблизи города Харькова, где Москва открыла новый фронт в конце апреля и достигла крупнейших территориальных достижений за более чем год.

Российские войска пересекли границу к северу и востоку от города и быстро захватили населенные пункты в районах, которые были слабо защищены. Эксперты говорят, что украинская армия бросила туда элитные бригады и медленно отступила к более прочно укрепленным позициям. Эта стратегия в конце концов помогла остановить наступление России.

Недавно поставленное американское оружие и боеприпасы также помогли украинской армии противостоять российским нападениям, как и разрешение США Украине наносить удары по российским военным целям через границу.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области. Впрочем, оккупанты имеют успехи вблизи другого населенного пункта.

Между тем соучредитель и аналитик проекта DeepStateUA Роман Погорелый, комментируя захват Урожайного Донецкой области, заявил, что россиянам удалось оккупировать поселок из-за большой концентрации сил в районе Времовского выступления.

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