Спецслужбы РФ начали довольно активную и мощную информационную кампанию, направленную на то, чтобы рассорить украинцев.

Российские оккупанты запустили масштабную информационно-психологическую операцию - распространяют фейки о пленных бойцах с завода "Азовсталь".

Об этом сообщил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

По его словам, защитники Мариуполя, которые находились на территории "Азовстали", сейчас находятся под контролем Российской Федерации и почти без связи.

В то же время спецслужбы РФ начали довольно активную и мощную информационную кампанию, направленную на то, чтобы рассорить украинцев, чтобы не было совместных объединенных усилий для возвращения защитников Мариуполя домой.

Жорин отметил, что сейчас РФ "вбрасывает" много ложной информации.

"Вроде бы у разных подразделений на "Азовстали" было разное количество еды и что они между собой не делились, что кто-то лучше, кто-то хуже... рассказывают, что вроде "азовцев" будут менять первыми, а на всех остальных - плевать... Я обращаюсь в первую очередь к родным и близким: воспринимайте критически информацию. Тем более, которая раздается со стороны Российской Федерации. Я хорошо понимаю, что сейчас чрезвычайно сложное и эмоциональное время и иногда сложно критически оценивать ситуацию и анализировать. Но вы должны понимать, что всю эту ложь ни в коем случае воспринимать за правду нельзя. Более того, распространять ее нельзя", - подчеркнул Жорин.

Он призвал всех объединиться, сплотиться и вернуть домой абсолютно всех украинских героев.

Эвакуация с "Азовстали":

16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении временно оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

20 мая британская разведка сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, вышли уже около 1 700 украинских военных. Количество тех, кто остается внутри, неизвестно.

Для возвращения защитников Мариуполя домой будет осуществлена процедура обмена.

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