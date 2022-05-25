На "Азовстали" подорвались еще двое саперов / фото t.me/andriyshTime

Во время разминирования территории завода "Азовсталь" в Мариуполе подорвалось еще двое саперов "ДНР".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, возмездие оккупантов настигло вчера, 24 мая.

"Еще двое саперов уже из так называемой "ДНР" вчера подорвались в Азовстали. Оба тяжелые, и наши из больницы говорят - без вариантов. Хорошая новость. Азовсталь продолжает биться даже сейчас", - сообщил Андрющенко.

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Ранее четверо российских саперов подорвались на мине при разминировании мариупольского завода "Азовсталь".

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