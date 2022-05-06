Заместитель министра обороны напомнила, что резолюция Генассамблеи ООН от 1974 года определяет агрессию как использование вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другого государства.

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об агрессии от 1974 года война определяется не объявлением, а самим фактом. Поэтому все, что Владимир Путин может объявить 9 мая, уже не имеет значения, по факту война уже идет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, основное, что 9 мая Путину нужно показать, почему он вторгся в Украину полномасштабно, потому что в меньшей степени он это сделал еще в 2014 году. Сейчас будет нужно объяснять российским гражданам, ради чего были все разрушения, и ради чего были принесены в жертву 20 тыс. жизней российских солдат.

"Понятно, что какое-то объяснение и мотивация будет найдены. Что это будет, уже нет разницы. Все действия и все, что Путин скажет, уже по большому счету не имеет значения, потому что, по факту, война уже идет. По сути, многие действия очень непредсказуемы, но, чтобы там ни происходило, оно уже кардинально не изменит ситуацию", - отметила Маляр.

Отвечая на вопрос, как может измениться тактика России, если Путин 9 мая объявит войну Украине, заместитель министра пояснила, что в соответствии с резолюцией ООН об агрессии от 1974 года, не имеет значения объявляли или не объявляли войну. Это определяется международным правом по факту.

"Если есть факт вторжения иностранных войск на территорию государства, если есть факт временной оккупации, то это уже факт. Это как восход солнца. Для того чтобы понять, что это восход солнца, не надо чтобы кто-то это признал. Так же и с войной. Поэтому здесь не имеет значения, объявит ли он (Путин - УНИАН), не объявит ли. Признает, или не признает", - сказала Маляр.

Комментируя вопрос, можно ли считать отказом от проведения мобилизации, заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который опроверг, что Россия будет объявлять общую мобилизацию, Маляр отметила, что российское руководство отличается своей непоследовательностью.

"Это может говорить о том, что мобилизация - слишком не популярный шаг в российском обществе. Поэтому именно такое решение или по крайней мере, так говорят. Ведь мобилизацию можно и скрытую проводить", - добавила заместитель министра обороны Украины.

Справка УНИАН. Резолюция Генассамблеи ООН с 1974 года определяет агрессию как использование вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другого государства.

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