В ООН отметили необходимость открытия украинских морских портов.

От украинского продовольствия зависит судьба миллиардов людей во всем мире.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в Twitter.

"Продовольствие должно ввозиться и вывозиться из Украины. Порты должны снова открыться. На кону поставлены миллионы, если не миллиарды жизней, и у нас заканчивается время - этого требует мир", - отметил Бизли.

Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины из-за закрытых морских путей на фоне полномасштабного российского военного вторжения.

Украинский союз промышленников и предпринимателей предлагает обратиться к международным организациям, таким странам как Турция, с предложением совместно организовать коридор для вывоза заблокированного в портах зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: