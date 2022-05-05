От украинского продовольствия зависит судьба миллиардов людей во всем мире.
Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в Twitter.
"Продовольствие должно ввозиться и вывозиться из Украины. Порты должны снова открыться. На кону поставлены миллионы, если не миллиарды жизней, и у нас заканчивается время - этого требует мир", - отметил Бизли.
Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины из-за закрытых морских путей на фоне полномасштабного российского военного вторжения.
Украинский союз промышленников и предпринимателей предлагает обратиться к международным организациям, таким странам как Турция, с предложением совместно организовать коридор для вывоза заблокированного в портах зерна.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Зеленский назвал условие недопущения продовольственного кризиса в мире
- Угроза голода: россияне вывезли с оккупированной территории Украины четверть запасов зерна
- Россияне пытались отправить в Египет украденное украинское зерно