Для Украины окончание войны - это освобождение территорий и устранение угрозы со стороны РФ, отметил Климкин.

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, дипломат Павел Климкин ответил на вопрос, сможет ли Украина закончить войну в 2024 году.

"Это зависит от того, что мы считаем окончанием войны. У нас с вами одно видение, на Западе разные видения, и они фундаментально отличаются от нашего. Там даже нет одинакового видения", - отметил он в интервью "Обозревателю".

По его словам, для Украины окончание войны - это освобождение территорий и устранение угрозы со стороны России.

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"Сможем ли мы достичь этого в следующем году, вам никто не скажет, поскольку это действительно о прогнозах. Но мы занимаемся не прогнозами, мы настраиваемся на то, чтобы быть готовыми к любым вызовам", - заявил Климкин.

Дипломат не исключает, что Россия попытается поднять ставки перед выборами президента:

"…поднять ставки военным, гибридным путем. Поэтому могут увеличиться обстрелы, могут быть попытки новых атак и еще какие-то попытки. Очевидно, что ситуация не будет развиваться линейно. Поэтому заниматься прогнозами по поводу того, в какой момент времени война закончится, я бы не стал. Я бы просто говорил о том, что нам нужно быть более успешными на этом этапе войны. И я считаю, что нам нужна новая общая стратегия с Западом".

Война в Украине меняется - статья NYT

В The New York Times вышла статья об активизации партизанской тактики. Отмечалось, что в связи с тем, что обе стороны не смогли добиться существенных успехов на фронте, партизанская тактика в развязанной Россией войне против Украины приобрела дополнительное значение,

Речь идет о диверсиях, рейдах коммандос, целенаправленных ликвидациях, подрывах складов боеприпасов, нефтепроводов и особенно - железных дорог, по которым РФ снабжает свои войска вооружением.

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