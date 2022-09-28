В России будут только нарастать проблемы, уверен эксперт.

Развязанная Россией война против Украины не будет длиться два-три года, она закончится раньше.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Ресурс у России есть… Они будут воевать. Но будет ли эта война длиться два-три года? Думаю, что нет… Я думаю, вряд ли эта война затянется на несколько лет", – заявил он. Видео дня

Жданов прогнозирует, что проблемы в России, в том числе, в связи с объявленной мобилизации будут только нарастать:

"Есть еще такое понятие, как экономика и финансы. Экономика РФ уже захлебывается от этой волны, которую они подняли с мобилизованными. У них уже нечем их одевать и оснащать… Чем дальше, тем больше на России будет нарастать проблем. Посмотрим, как они сейчас дальше будут продолжать эту мобилизацию, куда они будут набирать этих людей…".

При этом эксперт не исключил, что это не последняя война с Россией: "Все будет зависеть от внутренне-политической ситуации в самой РФ".

Мобилизация в России

Мобилизация в России официально стартовала с 21 сентября. В первый день от министра обороны РФ Сергея Шойгу прозвучало, что призвать планируется не больше 300 тысяч россиян.

Позже СМИ узнали, что на самом деле Кремль собирается набрать 1,2 миллиона солдат для участия в войне против Украины.

Россияне отреагировали на мобилизацию по-разному. Многие принялись в панике бежать из страны и спровоцировали многокилометровые пробки на границе.

Другие граждане РФ стали искать самые разные и безумные способы избежать мобилизации, например, сломать руку.