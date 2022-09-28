В бункере президента РФ до его отъезда на саммит ШОС понимали, что война в Украине проиграна, отметил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин после саммита Шанхайской организация сотрудничества (ШОС) в Узбекистане решил поднимать ставки в войне с Украиной и бороться хоть за какую-то победу.

На Путина колоссальное впечатление произвело то, что все лидеры ШОС встретили его почти откровенно презрительным отношением, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телемарафона.

Эксперт отметил, что лидер Китая Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди прочли лекции президенту РФ, как сейчас должны себя вести государственные деятели.

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"На Путина колоссальное впечатление произвело то, ну почти откровенно презрительное отношение, которым его встретили все лидеры ШОС, прежде всего, Моди и Си, которые ему прочли лекции, как ученику-второгоднику о том, как должны вести себя государственные деятели в 21 веке. И он вернулся в совершенно подавленном состоянии и решил от отчаяния поднимать ставки, все-таки бороться за какую-то победу", - поделился политолог.

Пионтковский добавил, что до отъезда Путина на саммит ШОС в Узбекистане в его бункере понимали, что война в Украине проиграна, и нужно решать, как удержать власть и свою карманную собственность в РФ.

Саммит ШОС 2022 и поднятие ставок Путиным в войне с Украиной

В этом году саммит ШОС 2022 состоялся в Самарканде 15-16 сентября. Во время мероприятия Владимира Путина унижали - заставляли ждать, не обращали на него внимания на неформальных беседах.

Западные СМИ писали, что Нарендра Моди во время личной встречи сказал главе РФ, что сейчас не время для войны.

После саммита ШОС - 21 сентября - российский президент объявил о начале мобилизации военных, которые находятся в запасе. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек, однако по сведениям росСМИ, число мобилизованых может достичь миллиона.

Также 21 сентября глава РФ снова высказался о ядерном оружии - заявил, что власти используют все имеющиеся средства в случае якобы появления "угрозы территориальной целостности" российского государства.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что ядерные угрозы Путина - не блеф, а являются первыми шагами подобного шантажа.

Справка УНИАН. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является международной организацией, которая была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, РФ, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

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