Объявление мобилизации в России шокировало граждан РФ, тысячи людей пытаются стремительно покинуть страну.

В России после объявления частичной мобилизации россияне впали в панику и ищут возможности ее избежать. Так, граждане РФ активно скупают авиабилеты, а в Google ищут, как сломать руку, чтоб не взяли в армию.

По данным сайта для покупки авиабилетов aviasales, стоимость вылета в другие страны многократно возросла, однако это не помешало паникующим россиянам выкупить все билеты.

Куда хотят сбежать от мобилизации россияне

По состоянии на сегодня, 21 сентября, раскуплены все билеты в Ереван, Стамбул и Баку. Билеты в Беларусь россияне раскупили за час.

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При этом, самый короткий рейс в Грузию стоит 120 тысяч рублей, а в Азербайджан - почти 250 тысяч рублей.

На следующие дни цены на авиабилеты из России несколько ниже, но все равно значительно превышают обычные, а их количество постоянно уменьшается.

Способы избежать мобилизации: что "гуглят" россияне

Также мобилизация в России повлияла на запросы в Google. Среди самых популярных вопросов россиян оказались:

куда уехать из России;

отсрочка от армии;

как сломать руку;

как откосить от мобилизации;

можно ли сейчас уехать из России.

В топ-5 российских регионов по этим запросам входят Московская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Чеченская Республика.

Пользователи сети уже поделились новой услугой на Авито для тех, кто не хочет мобилизироваться в ряды армии РФ. Так, предлагают сломать руку, чтобы избежать призыва.

Мобилизация в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в РФ, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В связи с мобилизацией в России 21 сентября намечаются протесты по всей стране. В то же время московская прокуратура напомнила россиянам о криминальной ответственности за участие в них.

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