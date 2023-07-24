Оккупанты пытаются создать условия для наступления в сторону Славянска и Краматорска.

Российские оккупанты имеют задачу отодвинуть украинские войска за реку Оскол.

Как сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт Владислав Селезнев, армия РФ хочет выбить подразделения ВСУ с территории Луганской области.

"На Купянском направлении очень сложная ситуация. Противник на этом направлении сосредоточил очень немалый ресурс. В частности, Сергей Череватый сообщал, что до 100 тыс. человек россияне сосредоточили по этой линии фронта", - сказал Селезнев.

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Эксперт отметил, что россияне пытаются создать условия для наступления на Славянск и Краматорск.

"Россиянам очень важно отодвинуть наши войска за реку Оскол и выстроить оборону по левому берегу этой реки. Также они пытаются выбить наши подразделения с территории Луганской области. Речь идет о нашем плацдарме в районе Белогоровки. Таким образом они пытаются создать условия для наступления в сторону Славянска и Краматорска. Удастся ли им это, вопрос дискуссионный. Поскольку наши Силы обороны там так же активно противодействуют противнику. Россияне несут потери, но бои продолжаются очень тяжелые", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее в ВСУ отмечали, что российские захватчики собрали на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат.

17 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что враг перешел в наступление на Купянском направлении.

По данным британской разведки, российская пропаганда пытается заявить о крупном наступлении оккупантов на Купянском направлении для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте в районе Запорожья. А реальных успехов, по данным британцев, у россиян нет.

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