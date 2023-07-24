Захватчик пытается существенно давить в зоне Торского и Заречного, заявил Сергей Згурец.

Российские оккупанты активизировались на Купянско-Сватовском направлении с целью дойти до Боровой и перерезать группировку ВСУ.

Как рассказал в эфире Эспрессо директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, бои будут очень интенсивными, потому что защитники Украины сорвут планы врага.

"На направлении Купянск-Сватово-Кременная есть три участка. Сейчас главная активность противника развивается вокруг Кармазиновки, где несколько дней назад враг вышел на правый берег р. Жеребец, пытаясь расширять этот плацдарм. Собственно говоря, указанный участок является серединой фронта, начиная от Купянска до Кременной. Этот средний плацдарм у российских войск направлен для того, чтобы двигаться на Боровую, чтобы там попытаться перерезать нашу группировку, которая расположена между р. Жеребец и р. Оскол", - сказал Згурец.

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Он добавил, что украинское командование усилило это направление, ведь там все очень напряженно.

"На этом направлении у нас достаточно сил, однако и группировка врага здесь достаточно мощная и насыщенная танковой техникой, это подтверждает присутствие 1-й танковой армии РФ. Думаю, что этот участок фронта будет еще некоторое время достаточно горячим", - подчеркнул эксперт.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее в ВСУ отмечали, что российские захватчики собрали на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат.

17 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что враг перешел в наступление на Купянском направлении.

По данным британской разведки, российская пропаганда пытается заявить о крупном наступлении оккупантов на Купянском направлении для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте в районе Запорожья. А реальных успехов, по данным британцев, у россиян нет.

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