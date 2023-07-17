За эти сутки российские оккупанты пытались семь раз штурмовать украинские позиции, но Силы обороны уничтожили 40 врагов, отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Российские захватчики собрали на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона. "На Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку - более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 550 артиллерийских систем и 370 реактивных систем залпового огня", - сказал Череватый.

Также он для сравнения сказал, что на пике войны в Афганистане советские войска имели 120 тысяч личного состава.

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Как подчеркнул Череватый, на Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения и как дополнительную поддержку - боевой армейский резерв, территориальные войска, частные военные компании, так называемые штурмовые подразделения "Z".

Спикер отметил, что оккупанты намерены прорвать украинскую оборону.

"Наши воины достойно и стойко держат оборону, не дают врагу окончательно перехватить инициативу, и поэтому наносят по нему постоянные удары. За эти сутки враг 543 раза бил по нам различными системами и калибрами артиллерии, совершил 14 авианалетов и 7 штурмов, в ходе отражения которых наши воины уничтожили 40 оккупантов, 103 были ранены. Также было уничтожено 3 танка, 4 боевых машины пехоты, пушка "Мста-Б", миномет, 2 беспилотных летательных аппарата и 3 вражеских авто", - сказал Череватый.

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Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что российские оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении.

Стоит отметить, что россияне в Украине уже длительное время пытаются наступать на Донбассе и получают достойный отпор. Противники несут очень серьезные потери. Общие потери врага на 17 июля 2023 года составляют примерно 238 300 оккупантов.

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