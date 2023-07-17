Также враг перебрасывает на Бахмутское направление дополнительные силы и средства.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении.

Об этом в Telegram сообщает Media Military Center, который является медийной площадкой Сил обороны.

Сырский отметил, что оперативная обстановка на восточном направлении остается сложной.

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"С целью остановить наступательные действия наших войск в районе Бахмута враг активно перебрасывает на это направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части Воздушно-десантных войск", - отметил генерал-полковник.

"В то же время враг перешел в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков", - подчеркнул Сырский.

При этом, в таких непростых условиях Сырский посетил боевые бригады украинской группировки и встретился с командирами частей для корректировки украинских планов и решения на месте проблемных вопросов.

Он встретился с украинскими военнослужащими в каждой из бригад, вручил лучшим воинам знаки отличия, ценные подарки и сертификаты денежных премий.

"Отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения для стабилизации обстановки на Лиманском направлении", - добавил Сырский.

По его словам, все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжению наступательных действий и удержанию оперативной инициативы на украинской стороне.

"Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю", - подытожил Сырский.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ отмечалось, что на Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки Харьковской области.

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