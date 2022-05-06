Сейчас в городе и окрестностях сосредоточено "небольшое количество" российских войск.

Россия отвела от Мариуполя свои основные силы.

Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"В целом, по нашим оценкам, большинство российских сухопутных войск, которые были направлены в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север", - подчеркнул Кирби.

Сейчас в городе и окрестностях сосредоточено "небольшое количество" российских войск, что примерно равно паре батальонных тактических групп".

Однако россияне продолжают атаковать Мариуполь, нанося артиллерийские и авиационные удары по самому городу и окрестностям, а также по заводу "Азовсталь".

Как сообщал УНИАН, 4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

По его словам, продолжается уже второй день, как противник прорвался на территорию завода, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в "Азове" отметили, что на территории "Азовстали" третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками вновь нарушили обещание относительно эвакуации гражданских.

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