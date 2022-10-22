Наталья Гуменюк отметила, что захватчики прибегают к старым методам.

Российские оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев. Захватчики намерены прибегнуть к старой тактике и снова снимать пропагандистские видео для дискредитации украинской армии.

Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom.

"Оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев. Они очень истерично оповещают население о приближающихся обстрелах ВСУ. Они готовятся провокационные сюжеты о том, как "люди в гражданском" в населенных пунктах, в зонах отдыха, в больницах страдают от тех самых "обстрелов". Мы знаем уже эту практику, когда они вывозят свое вооружение в сторону позиций украинских военных и обстреливают населенные пункты с мирными жителями, возвращаясь потом и снимая пропагандистские видео для дискредитации ВСУ", - отметила Гуменюк.

При этом она напомнила, что украинские военные не используют тактику "выжженной земли", потому что это противоречит правилам и нормам ведения войны. Кроме того, Гуменюк призвала жителей Херсона не поддаваться на провокации российских захватчиков.

Ситуация в Хероснской области - что известно

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты вынуждают "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

22 октября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты полностью покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

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