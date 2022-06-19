Мужчина обследовал места взрыва, после работы он был похищен из дома российскими военными, а впоследствии найден мертвым.

В Скадовске оккупанты убили сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Херсонщина шокирована убийством работника ГСЧС в Скадовске", - отметил он.

По словам Хланя, муж делал обследование места взрыва, а после работы был похищен из дома российскими военными. Впоследствии его нашли мертвым.

Он также рассказал, что захватчики продолжают мародерить, терроризировать мирное население, похищать людей и издеваться над ними.

"Бьют просто так, угрожают фермерам и предпринимателям, оттесняют бизнес, особенно тот, который помогает или помогал нашей армии. Усилили обыски на блокпостах в Херсоне", - добавил советник председателя ОВА.

По его словам, по области россияне расклеивают свои пропагандистские листовки, а украинские партизаны развешивают сине-желтую символику и листовки с угрозами оккупантам.

"Последние, кстати, все меньше доверяют коллаборантам и все чаще оглядываются. Правильно делают", - уточнил Хлань.

Он также отметил, что оккупанты продолжают распространять информацию о том, что якобы свыше 8 тыс. человек в области уже подали заявки на получение российских паспортов, однако у их "паспортных столов" никого нет.

"Предатели даже не смогли организовать массовку, никто этих "документов" отродясь не хотел и не хочет", - подчеркнул депутат.

Как ранее сообщал УНИАН, в оккупированном Скадовске Херсонской области местные подростки разозлили российского террориста, попытавшийся пообщаться с ними на тему истории.

На записи оккупант спрашивает у детей, когда началась "Великая Отечественная война". "В 1939-м", - отвечает ему школьник, уточняя тем самым дату начала Второй мировой войны.

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