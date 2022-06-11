Оккупанты терроризируют местное население, в городе проблемы с медикаментами и продуктами.

Жительница оккупированного Скадовска (Херсонская область) Наталья рассказала, как жилось в городе, который захватили российские военные. В настоящее время женщина с семьей переехала в Одессу.

Интервью с ней опубликовал сайт "Думская".

По словам женщины, в городе не было стрельбы и взрывов: туда сразу зашло много россиян, которые оккупировали его.

"У меня муж военнослужащий, а там если у тебя в семье военнослужащий, то тебя могут забрать, и больше никто не увидит. Ну или сильно избить. Они считают, что если мы за Украину или если у нас есть в семье военнослужащие, то мы нацисты или "бандеровцы". "Неонацисты" - их любимое слово. И тебя будут бить, пока ты с ними не согласишься, что ты такой", - говорит Наталья.

Она рассказала, что в начале оккупации занималась волонтерством, однако россияне не разрешали привозить в город медикаменты и продукты.

"У них медикаменты очень дорогие. И им это было невыгодно. Банкоматы не работают, в магазинах картой рассчитаться нельзя, работы нет. И поэтому они распространяли свои рубли. Когда я уехала, то уже рубли 50/50 они ввели. Открыли свой "центр занятости". Они забрали наши школы, садики. Учителя уволились, были вынуждены. Они увезли тех, кто согласился с ними сотрудничать, в Крым. Там они проходили "переквалификацию", накачку российской пропагандой - о том, что мы "бандеровцы", а Херсонщина якобы часть России", - рассказывает Наталья.

"В общем, с каждым днем становилось все тяжелее. Когда узнали, что у меня муж военнослужащий, он контрактник, нас начали искать. Не было выбора. Я понимала, что будут допрашивать, выяснять, где он. А я не знаю где! Но варианта сказать "не знаю" не было", - добавила она.

Выехать из города удалось до "объявления в розыск", в этом помог сосед. Дорога заняла трое суток из-за длительных проверок на российских блокпостах, ночевали беженцы в селах без света, газа, воды и связи.

"Ближе к параду (в Москве, - ред.) и после парада, я знаю, людей уже не выпускали. И до сих пор у нас две машины с медикаментами, мы отсюда уже отправляли, русские не пропускают. Просят взятку в тысячу долларов на блокпосту. Доезжаешь до следующего, а там снова вымогают ту же тысячу. Человек говорит, что там дал, а они: ну это ж там было. И по итогу могут еще и завернуть обратно вернуть", - говорит переселенка.

По ее словам, сейчас связи с родными, которые остались в оккупации, практически нет. Сим-карты, которые раздают оккупанты, еще не работают. По информации родственников, россияне запретили людям платить налоги в украинский бюджет, заявив, что вскоре их будут платить России.

"Муж знает, что мы в безопасном месте. Мы занимаемся волонтерством. С помощью частных предпринимателей за сутки собрали 24 тысячи гривен. Мы купили подразделению мужа шесть тактических наушников и форму. Русский мир - это молчаливый террор и такая невероятная ложь и тупость. Наших голубей травили, считая, что они какие-то не такие. Девочки у нас слушали украинскую музыку, и их увезли и привезли через двое суток. Я знаю, что Украина не забыла о Херсонской области. Раньше было такое мнение, но здесь я увидела, что военные готовятся нас освобождать", - резюмировала Наталья.

Ранее журналисты показали, что сейчас происходит в оккупированном Херсоне.