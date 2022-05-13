Российский военный провалил "минуту политинформации" для школьников.

В оккупированном Скадовске (Херсонская область) местные подростки вывели из себя российского террориста, который попытался пообщаться с ними на тему истории.

Соответствующее видео публикуют местные Телеграм-каналы.

На записи оккупант спрашивает у детей, когда началась "великая отечественная война". "В 1939-м", - отвечает ему школьник, уточняя тем самым дату начала Второй мировой войны.

Далее россиянин интересуется у подростка, "кто такой для него Степан БЕндера". "Батько наш", - отвечает ему тот, после чего дети начинают смеяться.

По видео можно заметить, что такой ответ вызвал недовольство у военного, который начал утверждать, что "батько ваш спалил Хатынь".

"Батько наш Бандера" - что известно о песне

"Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати!", - в песне повстанцев речь идет об украинце, который боролся с "м*скалями" и погиб во время героической битвы. Главный герой лежал под дубом "без левой ноги и правой ноги", когда к нему подошла его мать. Впоследствии женщина похоронила сына: "на его могиле слова написала: Слава Украине! Всем героям Слава!".

Ранее УНИАН уже сообщал, что хит "Батько наш - Бандера" исполнили депутаты Верховной Рады.

В январе эта песня прозвучала на улицах Мариуполя, чем вызвала истерику в пропагандистов "ДНР".