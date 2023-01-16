Российские оккупанты применяют неконвенционное оружие на Донбассе.

Военнослужащий ВСУ Степан Барна заявил, что возле Соледара начнется длительное позиционное противостояние на выносливость.

"В Соледаре происходит окопная война, то есть зафиксировались позиции обеих сторон и говорить о потере Соледара слишком рано. Думаю, что Генеральный штаб Украины наработает стратегию усиления украинских позиций. То, что российская сторона улучшила свое военное положение в Соледаре не означает, что это будет иметь стратегическое значение с точки зрения потенциальных результатов боев", - сказал Барна для телеканала "Эспрессо".

Воин ВСУ также добавил, что оккупанты применяют неконвенционное оружие.

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"Ежедневно происходят артиллерийские, танковые, минометные обстрелы. Противник применяет фосфорные бомбы", - заметил Барна.

Битва за Соледар

В течение почти трех недель продолжаются жестокие бои за Соледар. Несколько раз россияне объявляли о захвате города, но эта информация еще ни разу не подтвердилась. Украинские защитники удерживают свои позиции.

По словам главы восточной группировки войск Сергея Череватого, россияне пытаются захватить Соледар для продвижения вглубь Донецкой области и захватить весь Донбасс.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Богуна Тарас Березовец сообщил, что после неудач в Бахмуте вся элита армии РФ бросилась штурмовать Соледар.