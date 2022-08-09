К работе привлекают мужчин из соседних областей РФ.

Из-за принудительной мобилизации на оккупированных территориях шахты Луганщины на грани закрытия.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

На Луганщине уже не хватает работников. Почти всех оккупанты принудительно мобилизовали. Тем, кто остался, приходится осваивать новые специальности, работать по совместительству и брать дополнительные смены.

"Из-за принудительной мобилизации шахты Луганщины на грани закрытия... Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных Россией в 2014 году. Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Должанск (Свердловск). Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка - еще один шаг к полной остановке предприятий. Людей не хватает... Шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий. Дошли до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей РФ. Ситуация приближается к катастрофической", - сообщил Гайдай.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Волкер озвучил неутешительный прогноз для российских оккупантов в Украине.

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