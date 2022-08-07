По данным разведки, местные мужчины возмущены и начали скрываться.

Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации в ОРДЛО.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Очередная волна принудительной мобилизации стартовала 1 августа с целью комплектования подразделений мобилизационного резерва. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы и тех, которые имели "отсрочку".

В частности, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск проводится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов. По данным разведки, в Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины скрываются.

В ГУР отмечают, что тотальная принудительная мобилизация продолжается во многих населенных пунктах. Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, которые без объяснений забирают лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, годные к военной службе.

"В то же время распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941-1945 годов", - добавили в разведке.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе уже началась скрытая мобилизация, "официально" оккупанты планируют ее начать после "референдума".

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