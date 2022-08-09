Зима для россиян будет сложной, прогнозирует дипломат.

Зимой в боевых действиях в Украине возможна пауза, которая не пойдет на пользу РФ. Для оккупантов зима, вероятно, будет сложной.

Такой прогноз высказал "Европейской правде" бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"При этом зима повлияет и на украинскую армию, но также она будет влиять на российскую армию. Российская армия растянута, они сейчас дальше своей земли и их военным будет сложнее получать поставки продовольствия, топлива, оружие. Словом, у россиян будет сложная зима", - предупредил он.

По его прогнозу, к весне вражеская армия в Украине будет истощена, а ВСУ по силам провести успешное контрнаступление до конца текущего года.

"Украина вернет некоторые ключевые территории. В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян со своей земли, пожалуй, тоже в известной степени успешные. Поэтому я бы не сказал, что отвоеванное по состоянию на осень - это предел. Да, зимой действительно наверняка будет пауза. Но эта пауза будет не в пользу России", - сказал Волкер.

Отметим, ранее Волкер заявлял, что война в Украине будет длиться минимум до осени 2023 года.