Оккупант, вероятно, служил в 13-м танковом полку 4-й танковой дивизии.

Украинские воины ликвидировали 26-летнего командира танковой роты РФ Геннадия Командова.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, последний раз Командов был активен в соцсетях две недели назад. Его уже похоронили в Тетюсском районе Татарстана.

"Гена Командов заметил, что дело его жизни командовать танковой ротой, в результате сгорел на работе", - отметил эксперт.

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По его данным, оккупанта "минуснули" 13 января вблизи поселка Октябрьский Луганской области.

Вдова Юлия Командова проживает в городе Наро Фоминск, поэтому резонно предположить, что Командов служил в 13-м танковом полку 4-й танковой дивизии.

Война в Украине: актуальные данные

Битва за Донбасс и юг продолжаются. Военные эксперты отметили, что у Кремля не хватит ресурсов для осуществления своих планов, потому что нефтяное эмбарго лишит РФ денег для ведения войны.

Между тем окупанты начали эвакуацию из Луганска и боятся выходить из тыла. По информации ISW, наемники Пригожина терпят колоссальные потери на фронте.

Журналисты установили имена 12 225 российских военных, среди которых 800 мобилизованных, убитых на войне в Украине.

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