Вместо себя военные отправляют мобилизованных россиян.

На Донбассе рашистам становится "тревожно". Они уже начали эвакуацию военных из временно захваченного Луганска. Кроме этого, Генштаб ВСУ сообщает, что в отдельных населенных пунктах становится все меньше российских военных.

"По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию Российской Федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил РФ", - говорится в новой сводке.

Также Генштаб сообщает, что в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области, отмечается уменьшение количества личного состава противника. Кроме этого, профессиональные военные РФ боятся выходить из тыла. Они пытаются избежать пребывания у линий, где идут бои. Вместо себя военные отправляют мобилизованных россиян.

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Ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, вчера украинские военные отбили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов на Донбассе. Рашисты не смогли выполнить задачу Кремля, который хотел, чтобы они захватили всю Луганскую область. Потому в ГУР прогнозируют, что РФ попытается провести активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях в феврале-марте.

Помимо этого, высокопоставленный военный чиновник из Пентагона рассказал, что в США видят успехи украинских воинов под Кременной. По его данным, контранаступы ВСУ вблизи города принесли "некоторые дополнительные успехи".

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