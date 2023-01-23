В 2023 году ожидается катастрофическое падение российской экономики.

УКремля не хватит ресурсов для осуществления своих планов, потому что нефтяное эмбарго лишит РФ денег для ведения войны.

Военный эксперт Михаил Самусь для телеканала Эспрессо отметил, что Путин стремится расширить беларуский фронт.

"Россияне постараются расширить беларусский фронт, но это пока теоретические намерения путинского режима и лично Путина. У него сейчас нет ресурсов, он пытается реализовать свои замыслы разными способами. Путин вернул Герасимова, который будет рисовать карту. Сейчас ресурсы имеют важное значение. В России за этот год с ресурсами все со знаком минус", - подчеркнул Самусь.

Видео дня

По словам военного эксперта, у россиян осталось около полугода, чтобы реализовать любые планы, потому что дальше произойдет катастрофическое падение российской экономики из-за ограничений нефтегазового сектора.

"В Украине наоборот - мы получаем вооружение и уже готовы к проведению наступательных операций. В ближайшие два месяца враг будет пытаться прорвать оборону ВСУ на Донбассе и полностью оккупировать Донбасс и Луганщину, постепенно склоняя наших партнеров и Украину к переговорам. На большее у россиян не хватит ресурсов, но у Украины свои намерения", - добавил Самусь.

Напомним, что казна РФ стремительно уменьшается из-за нефтяного эмбарго.

Война в Украине и ситуация с нефтью

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.