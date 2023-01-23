Жестокие бои продолжаются на основных оперативных направлениях, в частности на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что битва за Донбасс и юг Украины продолжается. Наша страна знает, как отвечать врагу.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, отметив, что сегодня у него было несколько подробных разговоров с командующими относительно ситуации на оперативных направлениях фронта.

"Иногда кажется, что кое-кто в тыловых городах полностью забыл о войне и начал игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не считаться с войной – это такая роскошь, которой никто себе позволить не может", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он сообщил, что жестокие бои продолжаются на основных оперативных направлениях, в частности на Донбассе.

"Вражеские обстрелы и штурмы – круглосуточно. Но битва за Донбасс продолжается. Битва за юг продолжается. Мы видим, какие силы накапливает Россия и знаем, как отвечать. Будет ответ врагу, безусловно, и на очередные террористические обстрелы наших приграничных территорий – Сумской, Харьковской областей. Украина не проявит слабости. Государство не проявит слабости", – подчеркнул глава государства.

Ситуация на передовой

Вечером 23 января 2023 года в Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают пытаться наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях с целью оккупации всей Донецкой области. На одном из направлений противники потерпели провалы.

Кроме того, на восточном направлении воины зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили шесть воздушных целей. Уничтожено два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

В то же время корреспондент Пентагона Джек Детч сообщил, что США видят успехи украинских военных в районе оккупированной Кременной Луганской области.

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