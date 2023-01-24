За последних три месяца больше всего было ликвидировано мобилизованных, добровольцев и заключенных.

Журналисты установили имена 12 225 российских военных, среди которых 800 мобилизованных, убитых на войне в Украине.

Как отметили журналисты Би-би-си, за последних три месяца больше всего было ликвидировано мобилизованных, добровольцев и заключенных. Как отмечает издание, по словам российских мобилизованных, их подразделения несут ощутимые потери по таким причинам:

интенсивные и точные артиллерийские удары ВСУ,

слабая координация действий отрядов,

проблемы со связью и картами,

недостаточная подготовка.

По данным издания, в январе на второе место по числу убитых вышла Свердловская область (419 человек). На первом месте Краснодарский край (551 человек).

Видео дня

Кроме того, издание отметило, что за последние два месяца резко возросло количество убитых заключенных из рядов ЧВК "Вагнер". По информации издания, именно отряды осужденных сейчас активно бросают в бой и они несут огромные потери. Там сравнили, что в ноябре 2022 года было известно о ликвидации 50 заключенных, а сейчас - о не менее 450 и их число быстро растет.

Как узнало издание, 3 января в Украине был убит Андрей Бережных-Бородич, который в 2000-х был главарем банды киллеров в Балаково. В 2012 году он получил 25 лет тюрьмы за ряд громких убийств. А 15 января стало известно о смерти еще одного киллера - Александра Беленко из Татарстана, который также отбывал наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Изучив динамику потерь российской армии за 11 месяцев, издание отметило, что сейчас основная доля убитых приходится на добровольцев, наемников ЧВК "Вагнер", включая заключенных, и мобилизованных. Они составляют 25% от общего числа убитых.

Издание привидит данные, что в начале войны наибольшие потери понесли ВДВ, морская пехота, спецназ ГРУ и спецотряды Росгвардии. Летом 2022 года основные потери несли мотострелки. Сейчас больше всего потерь среди отрядов, в которые вошли люди с минимальной подготовкой.

Изменился и характер боевых действий. Издание отметило, что стремительные штурмы и десантные вылазки сменилась затяжными позиционными боями, в которых основной силой являются подразделения пехоты.

Война в Украине: последние новости с фронта

Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что битва за Донбасс и юг продолжается.

При этом военные эксперты отметили, что у Кремля не хватит ресурсов для осуществления своих планов, потому что нефтяное эмбарго лишит РФ денег для ведения войны.

Между тем оккупанты начали эвакуацию из Луганска и боятся выходить из тыла. По информации ISW, наемники Пригожина терпят колоссальные потери на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: