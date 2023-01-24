Ликвидированный оккупант возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством при мужском монастыре.

Украинские воины продолжают уничтожать боевых попов из РФ. На этот раз удалось "задвухсотить" иеромонаха Дамаскина (в миру Денис Волин).

Как сообщил в Телеграмм офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", ликвидированный Дамаскин возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством при мужском монастыре.

"Дежурный агент ФСБ иеромонах Дамаскин (Волин Денис) возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством при мужском монастыре, руководил поисковым и казачьим отрядом. Записался в боевые попы и был успешно демобилизован", - сообщил "Штирлиц".

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Российские попы и война в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине российские попы ярко демонстрируют суть Российской Федерации. Недавно в Белгородской области священник угрожал людям "набить рожу кадилом" прямо во время похорон.

Часто скандалы российских попов так или иначе связаны с их попытками выполнять пропагандистскую роль в обществе. В частности, глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов заявлял, что церковь якобы освящает все предметы в быту человека, даже ядерное оружие. Он назвал ее "замечательным изобретением".

В свою очередь священник в Иркутской области РФ сдал своего прихожанина ФСБ за то, что тот поставил в церкви свечку за Украину.

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