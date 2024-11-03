Волонтер призвал украинцев не доверять случайным экспертам, которые критикуют покупку спутника.

Финский космический спутник ICEYE, на который украинцы в 2022 году собрали 600 млн гривень, помогает ВСУ уничтожать объекты на территории РФ. Об этом рассказал украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула в интервью для Суспільне Новини.

Отвечая на вопрос, где же сейчас спутник ICEYE, который был куплен на средства с акции "Народный Байрактар", он сказал, что результаты его работы уже давно известны.

"Кто хотел убедиться в его действенности, давно это сделал - благодаря заявлениям, которые регулярно делает Главное управление разведки Минобороны Украины. В какой период времени не копните - там есть красивые, четкие отчеты, где ГУР МО благодарит украинцев за возможности, которые они, при посредничестве фонда Сергея Притулы, предоставили военной разведке", - заявил телеведущий.

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Волонтер подчеркнул, что при помощи спутника удалось обнаружить большое количество вражеских аэродромов и других военных целей. Он добавил, что техникой занимается ГУР, поэтому не стоит доверять случайным экспертам.

Кроме того, Притула поделился, как долго ГУР может использовать спутник. По его словам, в ближайшие несколько лет украинцам не стоит беспокоиться:

"Любой технический аппарат имеет срок годности. В нашем случае это 5 лет. Он был запущен в 2021 году - то есть до 2026-го не беспокоимся. Если он и тогда будет исправен, будем и дальше с ним работать".

Также волонтер рассказал, что ГУР не предоставляет его команде отчетность об использовании спутника для ударов по военным объектам на территории РФ. Он подчеркнул, что такие атаки вряд ли обходятся без привлечения спутниковой разведки.

Сергей Притула - другие новости

Ранее украинский волонтер Сергей Притула рассказал, готов ли пополнить ряды ВСУ. Он отметил, что раздумывал над этим решением, но у него есть законная отсрочка от мобилизации.

Кроме того, Притула говорил о том, как прошла его последняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Волонтер поделился, что она состоялась еще в 2020 году.

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