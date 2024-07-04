Волонтер признается, что ждет, когда сможет увидеться с президентом.

В прошлом шоумен и ведущий, а сейчас общественный деятель и волонтер Сергей Притула рассказал об общении с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время войны. Знаменитость поделился, какой была его последняя встреча с лидером страны.

Притула признается, что за время полномасштабного вторжения у него не было возможности пообщаться с главой государства лично. Волонтер убежден, что в такие непростые времена у президента вряд ли есть время на дружеские посиделки или встречи с приятелями.

Последний раз, по словам Сергея, он виделся с Зеленским еще в далеком 2020 году. Их встреча состоялась перед местными выборами этого года. При этом общественный деятель не теряет надежду. Он верит, что в ближайшее время сможет увидеться и поговорить с Владимиром. В частности, их встреча возможна во время вручения Притуле ордена "За заслуги", которым президент его наградил.

"Думаю, что у верховного главнокомандующего есть больше дел, чем встречаться с Притулой. Хотя, я, откровенно говоря, жду (встречи - УНИАН), потому что господин президент подписал приказ, что я награжден орденом "За заслуги" II степени, то может мне его когда-то вручат", - в шутку высказался волонтер.

Напомним, ранее Сергей Притула поздравил 3-летнюю дочь с важным праздником и показал редкое фото с ней.

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