Российское общество с таким количеством убийц и палачей останется искалеченным на поколения.

В Виннице после российского обстрела четыре человека в критическом состоянии в больнице, а пропали без вести – четыре.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, которое обнародовано в его Telegram.

Он отметил, что сегодня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский доложил о спасательной операции, которая проводилась в городе. "Всего за медицинской помощью обратились почти двести человек. Четыре человека сейчас в критическом состоянии, к сожалению. В списке пропавших без вести до сих пор четверо граждан. На месте делается все, чтобы выяснить их судьбу. Список погибших по состоянию на это время не изменился – 23 человека", - отметил президент.

По его словам, также министр доложил об ударе российской армии по Николаеву сегодня утром. "Разрушены корпуса двух институтов - педагогического и кораблестроительного. Нет таких слов в нормальном человеческом языке, которые могут охарактеризовать, до какого состояния деградировала российская держава. Это же двойное преступление – уничтожать именно педагогические институты, чтобы и учреждения образования не было, и новых педагогов не могли научить...", - сказал Зеленский

При этом подчеркнул, что пусть террористы не надеются, что "им это что-то даст". По его словам, все будет отстроено. "А главное – мы сохраним нашу человечность и нашу цивилизованность. А вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется искалеченным на поколение, причем по собственной же вине", - подчеркнул он.

Напомним, на причастность к корректировке ракетных обстрелов в Виннице проверяют 300 людей.

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