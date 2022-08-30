Враг использовал самоходные артиллерийские установки и минометы.

Сегодня российские оккупанты обстреляли пять общин Сумщины: зафиксировано 43 "прилета".

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"За день, с 10 утра до 22 вечера, россияне четыре раза открывали огонь по территории области, в частности по Краснопольской, Есманской, Шалигинской, Зноб-Новгородской и Буринской общинах. Всего 43 "прилета", - рассказал он.

Відео дня:

По словам председателя ОВА, враг использовал самоходные артиллерийские установки и минометы.

"Обошлось без жертв и разрушений", - добавил Живицкий.

Напомним, на Сумщине подорвался на мине владелец аграрной компании. Так, в результате инцидента погиб местный фермер - владелец аграрной компании и депутат поселкового совета, глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области Иван Дейнека.

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