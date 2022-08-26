В течение дня российские военные выпустили по Сумщине около 140 мин и снарядов.

На Сумщине в результате вражеских обстрелов четыре человека получили травмы.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение дня российские военные выпустили по Сумщине около 140 мин и снарядов.

Відео дня:

Так, под вражеским огнем оказались территории Эсманьской и Шалыгинской общин Шосткинского района, а также Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.

"К сожалению, четверо людей в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей", - рассказал председатель ОВА.

Напомним, на Сумщине подорвался на мине владелец аграрной компании. Погиб местный фермер - владелец аграрной компании и депутат поселкового совета, глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области Иван Дейнека.

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