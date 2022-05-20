427 детей получили ранения в результате вооруженной агрессии РФ.

Российские военные убили в Украине 232 ребенка.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генпрокурора.

"По состоянию на утро 20 мая 2022 года 659 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 232 ребенка погибли и 427 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 145, Киевской - 116, Харьковской - 100, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 47, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Так, 18 мая в результате обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры г. Лиман Краматорского района Донецкой области погиб подросток.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 тыс. 837 учреждений образования. При этом 172 из них разрушены полностью.

Война в Украине: обновленные данные

Противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк.

На Харьковском направлении враг пытается удерживать занятые рубежи: проводит конратаки, чтобы восстановить утраченные позиции. Ведет усиленную воздушную разведку с применением БпЛА.

На Донецком направлении враг наносил огневого поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии соприкосновения.

В течение 19 мая ВСУ отбили 14 атак врага, уничтожено 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

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